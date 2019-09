Usa, Trump ha annullato incontro segreto con talebani dopo attentati

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annullato l’incontro con i leader dei talebani dell’Afghanistan, che sarebbe dovuto avvenire nella residenza americana Camp David, nell’area del Maryland settentrionale. Avrebbe dovuto incontrare anche il presidente dell’Afghanistan in un incontro separato, per negoziare la pace che manca dall’ottobre 2001, in seguito alla guerra iniziata post 11 settembre. Il conflitto da allora non si è mai concluso.

Nelle ultime settimane si sono svolte in gran segreto le trattative per la pace con i talebani, che però hanno continuato a colpire con attentati il 3 ed il 5 settembre, creando caos e terrore a Kabul. In totale sono morte 26 persone e ferite circa 120.

Il secondo attentato terroristico ha colpito due soldati americani della missione delle Nazioni Unite e per questo gli Stati Uniti avrebbero accolto con negatività quest’ultimo attacco. Inoltre i talebani hanno rivendicato l’attacco, il che non aiuta affatto il proseguimento delle trattative.

Trump ha annunciato la fine dei negoziati

Tramite alcuni post su Twitter, Donald Trump ha annunciato la fine delle trattative per la pace con i talebani. Il presidente ha spiegato che l’incontro era stato tenuto segreto, ma dopo gli attentati ha deciso di annullarlo.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019