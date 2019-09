Val di Susa, trovato morto un migrante nel fiume Dora: tentava di arrivare in Francia

È stato ritrovato il corpo di un migrante in Val di Susa, nel fiume Dora a Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia. Stava presumibilmente cercando di arrivare in Francia attraversando il fiume, ma il corpo è stato ritrovato in stato avanzato di decomposizione, dunque non è stato possibile reperire maggiori dettagli.

L’allarme è stato lanciato da un passante, che ha notato il cadavere ed ha allertato i soccorsi. Lo scorso anno erano stati tre i corpi dei migranti ritrovati nella zona della Val di Susa. Sul posto è arrivata la polizia, che farà i rilievi del caso per stabilire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Durante l’inverno, a febbraio, il corpo di un migrante era stato ritrovato in ipotermia, sulla strada nazionale 94 del Monginevro, in Francia. Era morto poco dopo in ospedale.