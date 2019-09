Brexit, oggi si votano le elezioni anticipate e poi chiuderà il Parlamento

Come era stato previsto, dopo la richiesta di Boris Johnson, il Parlamento chiuderà questa sera, dopo la votazione sulle elezioni anticipate. Quando finiranno i dibattiti in serata il Parlamento chiuderà fino al 14 ottobre. Come è stato riferito dal portavoce del premier, la chiusurà scatterà in qualsiasi caso e con qualsiasi esito della votazione sulle elezioni anticipate.

La Brexit è in scadenza il 31 ottobre ed il premier Boris Johnson non ha intenzione di chiedere un rinvio, come ha riportato il suo portavoce, nonostante il Parlamento abbia votato in tal senso.

Il prossimo Consiglio europeo è fissato per il 17 e 18 ottobre ed in quell’occasione Boris Johnson dovrà trovare il modo di negoziare un nuovo accordo, in caso contrario come ha stabilito la votazione alla Camera dei Lord, dovrebbe chiedere un rinvio della Brexit. Johnson ha chiarito che per lui è possibile ottenere un nuovo accordo con l’Europa sull’uscita entro il 31 ottobre.