Carabiniere ucciso, il collega Varriale è stato indagato per “violata consegna”

Continua ad essere confusa l’indagine sull’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega, con molte versioni contraddittorie che sono uscite nelle ultime settimane. In questo articolo avevamo elencato le cose che non tornavano dalle ricostruzioni pubblicate sull’omicidio del carabiniere.

Le molte versioni di Andrea Varriale

Il collega di Mario Cerciello Rega, Andrea Varriale, ha contribuito con le sue dichiarazioni messe a verbale alle contraddizioni sulla vicenda. Inizialmente aveva detto di avere l’arma con sè, ma nelle ultime ore è emerso che i due carabinieri si erano recati all’incontro in bermuda, senza manette, senza armi e senza distintivo. Una delle tante cose che non tornano nella ricostruzione, come il racconto diverso tra i ragazzi americani ed i due carabinieri, con i primi che hanno spiegato come non avessero riconosciuto i due militari e con Elder Lee che ha confermato di aver avuto paura di essere strangolato.

Indagato dalla Procura per “violata consegna”

Il carabiniere Andrea Varriale è stato indagato per “violata consegna”, ai sensi dell’articolo 120 del codice penale militare, che parla di “violata consegna da parte di militare di guardia”. Il militare la notte dell’omicidio aveva fornito dichiarazioni false, successivamente spiegate in “paura di una procedura disciplinare”.

Nello specifico fa riferimento all’abbandono del posto di guardia da parte del militare, ma non sono stati forniti maggiori dettagli sul caso di Varriale.