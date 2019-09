Elezioni comunali a Mosca: Putin ha perso un terzo dei seggi

Non sono andate bene le elezioni comunali per il partito di Putin, dopo mesi di proteste gli oppositori sono riusciti a conquistare un terzo dei seggi. A darne informazione sono i media russi, che parlano di una cospicua perdita nei seggi, anche perché le opposizioni erano state contrastate anche in fase pre-elettorale, non permettendo a molte liste di iscriversi.

In totale il partito di Putin, Russia Unita, tiene la maggioranza del Parlamento, con 26 deputati su 45. In generale il partito Russia Unita sarebbe andato bene nelle elezioni regioanli e comunali, che ieri si tenevano in Russia.

Le proteste delle opposizioni

Le proteste vanno avanti da mesi, con il leader Alexei Navalny che non intende fermarsi, dopo i giorni passati in carcere e le manifestazioni delle ultime settimane, con l’intervento delle forze dell’ordine per arginare gli attivisti. La protesta è nata alcuni mesi fa, quando i partiti di opposizione sono stati esclusi dal voto, con molte firme necessarie per presentarsi alle elezioni che sono state considerate non valide.

Le opposizioni hanno messo a punto una piattaforma per il “Voto intelligente”, dove vengono indicati i candidati contrari a Russia Unita nella propria regione. Per esempio tre candidati del partito centrista di opposizione Jabloko sono riusciti ad essere eletti.

In totale erano chiamati alle urne circa 56 milioni di elettori, la metà di quelli che votano per il presidente.