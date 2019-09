Fonti UE, Paolo Gentiloni sostituirà Moscovici agli Affari Economici

Secondo delle fonti da Bruxelles citate da Repubblica, Paolo Gentiloni sarebbe il Commissario designato per andare a sostituire Pierre Moscovici agli Affari Economici, uno dei ruoli più importanti della Commissione Europea. Il Commissario agli Affari Economici è quello che deve valutare le leggi di Bilancio dei paesi membri, Italia compresa, e la nomina di Gentiloni sarebbe di buon auspicio in vista della prossima manovra per il 2020.

La presentazione ufficiale è prevista per la giornata di domani, con oggi che è stata presentata la lista dei candidati, 13 donne e 14 uomini, dalla presidente von der Leyen.

Se fosse confermato si ristabilirebbe l’asse Francia-Italia-Germania che si era formato nel 2017 con proprio Paolo Gentiloni come premier. La nomina di Gentiloni come Commissario agli Affari Economici sarebbe un ulteriore passo per il neo Governo molto più vicino all’Europa rispetto al precedente.

L’Italia ha già ottenuto la presidenza del Parlamento Europeo dopo le elezioni del 26 maggio, con David Sassoli eletto a grande maggioranza.