Migranti, il primo test per il nuovo governo: la Ocean Viking chiede un porto sicuro

La nave Ocean Viking, di SOS Mediterranée, ha soccorso 50 persone al largo della Libia ed ha chiesto un porto sicuro. L’Italia, con il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, dovrà decidere cosa fare, con la Francia che nelle ultime ore si è resa maggiormente disponibile ad un aiuto nella redistribuzione.

Il ministro dell’Interno Lamorgese sarà sotto l’occhio delle opposizioni, specialmente quello di Matteo Salvini, che già ieri aveva dichiarato di attendere la prima nave che verrà fatta sbarcare.

Il Governo Conte punta ad una distrubizione “preventiva” dei migranti, in maniera tale da non dover più assistere ad una sosta in mare delle navi, ma con un’organizzazione prestabilita a livello europeo. Il problema è che in queste ore si sta formando la nuova Commissione europea ed a livello organizzativo non si è giunti ancora ad un accordo formale.

La Alan Kurdi ancora in mare

La nave Alan Kurdi, dell’Ong tedesca Sea Eye, è ancora in mare dopo il divieto di Malta ad entrare nelle acque territoriale ed il divieto in Italia rimasto dall’ultimo atto del ministro Salvini.