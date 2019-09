Olanda, sparatoria a Dordrecht: almeno tre morti e numerosi feriti

Ci sarebbe stata una sparatoria nella città olandese di Dordrecht, con fonti locali che parlano di tre morti e numerosi feriti. La polizia avrebbe chiuso la zona degli spari al pubblico, ma non avrebbe rilasciato ulteriori informazioni sull’origine degli spari.

C’è l’ipotesi dell’attentato terroristico, anche perché l’ultimo avvenne proprio in territorio olandese, nella città di Utrecht alcuni mesi fa, a ridosso delle elezioni nazionali. Anche in quel caso ci furono spari in strada, con le forze antiterrorismo che furono allertate.

Ci sono anche possibilità di una lite privata, finita in una sparatoria, ma l’elevato numero di feriti al momento non fa capire in maniera chiara la dinamica dell’accaduto.

AGGIORNAMENTO:

Secondo il De Telegraaf sarebbe riconducibile ad un “dramma familiare”, con un poliziotto che avrebbe ucciso i componenti della famiglia e poi si sarebbe tolto la vita. Non è ancora chiaro chi sarebbero i feriti di cui parlava la polizia olandese. Nelle prossime ore saranno rilasciati maggiori dettagli.

#Breaking: just in – At least 3 people shot to death and several other injured, when a gunmen opened fire at a house in #Dordrecht at the district of #Heimerstein in the #Netherlands. pic.twitter.com/VrHKcRq9ZL

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 9, 2019