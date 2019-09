Ragusa, chiede aiuto in strada e poi violenta la conducente

Un episodio di violenza a Ragusa, avvenuto in strane circostanze, con una richiesta di aiuto utilizzata per fermare l’auto della vittima, che è stata poi minacciata per non andare a fare denuncia. L’uomo ha fermato l’auto chiedendo aiuto per la moglie, ma quando una giovane donna si è fermata, l’ha violentata.

La ricostruzione è stata effettuata dalla polizia, che ha arrestato l’uomo dopo 12 ore. La giovane donna, era andata in Questura a fare la denuncia. La vittima lo aveva riconosciuto in foto e dalle telecamere di videosorveglianza, nonostante l’uomo avesse minacciato di morte la donna: “Se parli ammazzo te e la tua famiglia”, le avrebbe detto.

L’uomo è un 26enne di Vittoria, già noto alle forze dell’ordine, visto che nel 2018 era già stato condannato per sequestro di persona, violenza sessuale e rapina. La vittima stava tornando a casa quando si è avvicinata all’auto dell’aggressore, che chiedeva aiuto per la moglie. La polizia ha poi scoperto che con la moglie aveva litigato.

La donna dopo due violenze avvenute al cimitero, dove l’ha portato l’uomo, si è recata in ospedale dove è stata chiamata la polizia. Il Gip di Ragusa ha convalidato il fermo per sequestro di persona, violenza sessuale e rapina.