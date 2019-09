Roma, maxiprocesso per il clan Spada: la Procura chiede 24 condanne

Sta per entrare nel vivo il maxiprocesso al clan Spada, con le 24 richieste di condanna della Procura di Roma, in corso all’aula bunker di Rebibbia. I Pm che hanno formulato la richiesta sono Mario Palazzi ed Ilaria Calò, della Direzione Distrettuale Antimafia, i quali hanno chiesto l’ergastolo per Carmine Spada, anche chiamato “Romoletto” e considerato uno dei capi, per Roberto Spada, protagonista della testata al giornalista Rai e per Ottavio Spada.

Gli arresti erano avvenuti il 25 gennaio del 2018, con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra i reati che sono contestati agli Spada ci sarebbero anche quelli di omicidio, estorsione ed usura. Per Nando De Silvio sono stati richiesti 11 anni, mentre per Rubern Alvez del Puerto, che era stato coinvolto nella testata al giornalista, la condanna richiesta è di 10 anni.

Soddisfazione dell’Associazione Antimafia “Noi”, sulle richieste dei Pm: “È stata richiesta una condanna esemplare per associazione a delinquere di stampo mafioso. Attendiamo con speranza la sentenza dei giudici”, queste le parole di Massimiliano Vender, il presidente dell’organizzazione.