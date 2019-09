Sciopero piloti British Airways: tutti i voli a terra

Quasi tutti i voli della British Airways sono fermi a causa di uno sciopero, che sarà esteso anche a domani, di 4.300 piloti. L’emergenza per la mancanza di piloti è iniziata dalla mezzanotte di oggi, quando molti dipendenti hanno aderito allo sciopero della sigla sindacale autonoma Balpa.

La causa di questo sciopero è il mancato accordo sui contratti, con i piloti che hanno rifiutato un aumento dell’11% in tre anni, spiegando che la compagnia sta aumentando di molto i profitti dopo aver superato la crisi degli ultimi anni.

Sono mesi di trattativa tra le associazioni di categoria e responsabili dell’azienda. Era intervenuto anche il premier Boris Johnson, per cercare di riportare le due parti davanti ad un tavolo, senza successo. Oggi sono circa 300mila i passeggeri che vedranno il loro volo cancellato. Un ulteriore problema nel periodo peggiore con la Brexit.

British Airways ha minacciato i piloti di togliere i vantaggi per le famiglie dei piloti, che ora possono viaggiare gratis sui voli della compagnia, se non verrà revocato lo sciopero. Per la compagnia aerea con l’aumento proposto i piloti andrebbero a guadagnare 220mila euro l’anno. Il sindacato ha posto il problema dei copiloti e dei piloti junior, che hanno salari più bassi. Per la British Airways lo sciopero costerà 40 milioni di sterline, mentre l’aumento dei salari era sui 5 milioni di sterline.