Sondaggi politici oggi 9 settembre: la Lega ha perso sette punti in un mese

La Lega ha subito un notevole calo nel mese di agosto secondo gli ultimi sondaggi politici di oggi dell’Istituto Tecné, che ha rilevato una perdita di sette punti di consenso da inizio agosto.

La crisi di governo ha penalizzato il partito di Salvini, che un mese fa era largamente in vantaggio sugli altri partiti, ma che ora rischia di finire sotto quota 30%, con conseguente crescita di PD e M5S.

La Lega ha perso sette punti da inizio agosto

La Lega ad inizio agosto aveva il 37,7% secondo i sondaggi politici di Tecné, mentre ora nella rilevazione di settembre è vicina al 30%, con il 30,7%. Un calo notevole, che è confermato anche da altri istituti di sondaggi elettorali, che nelle ultime settimane hanno tutti evidenziato il crollo di consensi per Salvini.

Sondaggi politici 9 settembre Tecné

9 SETT 1 AGO DIFF Lega 30,7 37,7 -7,0 PD 24,4 22,5 +1,9 M5S 21,7 17,6 +4,1 FI 7,9 8,1 -0,2 FDI 7,0 6,0 +1,0 +Europa 2,7 2,4 +0,3 EV 1,6 2,3 -0,7 LS 1,7 1,6 +0,1 Altri 2,3 1,8 +0,5 Indecisi 45,9 44,3 +1,6

Dall’altro lato, il M5S continua a volare nei sondaggi, anche questo trend confermato da molti istituti, con alcuni sondaggi politici che parlano di oltre quattro punti guadagnati in pochi giorni. Sale anche il PD, ma in maniera meno netta rispetto al Movimento guidato da Luigi Di Maio e trainato dalla popolarità del premier Conte, unico in Italia sopra il 50% di gradimento, se si esclude il Presidente della Repubblica.

Nel sondaggio di Tecné si nota come il M5S guadagna quattro punti dal primo agosto, passando dal 17,6% al 21,7%, mentre il PD si avvicina al 25% guadagnando due punti in un mese.

Nelle retrovie guadagna Fratelli d’Italia, che sale al 7% con un punto percentuale in più rispetto al primo agosto. Aumentano anche gli indecisi, oltre il 45% dell’elettorato. Stabile Forza Italia, che ha ridotto il calo post elezioni europee.

I giudizi degli Italiani sul premier Conte

La popolarità del premier Conte ha trainato il M5S nei sondaggi politici, con le rilevazioni sulla fiducia dell’elettorato che è in aumento rispetto al mese di luglio. Per il 43,8% degli italiani il giudizio su Conte è positivo, mentre per il 50,9% è negativo, percentuale fortemente influenzata dal giudizio dei leghisti, contrari a Conte per oltre il 70% degli elettori della Lega.

Il giudizio degli elettori M5S è estremamente positivo per Conte, con l’86,7% di pareri positivi, ma emerge anche il gradimento negli elettori del PD, con il 66,8%. Questo potrebbe essere un segnale positivo per l’esecutivo che sta nascendo oggi con il voto di fiducia, visto che gli elettori dei due partiti di maggioranza sembrano della stessa opinione sul premier “terzo”.