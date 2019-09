Come arrivare da Malpensa a Milano e viceversa?

Dopo la chiusura di Linate, ora tutto il traffico aereo si è spostato sull’aeroporto di Malpensa a Milano, dove ogni giorno passano migliaia di passeggeri. A luglio è stato effettuato il passaggio di tutti i voli su Milano a Malpensa, per permettere i lavori di ristrutturazione dell’aeroporto.

Quali modi per arrivare a Malpensa da Milano?

Per andare in aeroporto ci sono diversi modi, ogni viaggiatore solitamente sceglie quello che ritiene migliore per se. Ora con l’accentramento di tutti i voli su Milano sul solo aeroporto di Malpensa, sono moltissime le navette che sono disponibili tramite pullman dal centro di Milano, ma anche dalla stazione Centrale di Milano. Ogni giorno sono decine i viaggi delle navette verso Malpensa e viceversa. Disponibile anche il servizio via treno, messo a disposizione da Trenord, che parte ogni ora.

Chi vuole evitare di utilizzare una navetta e vuole utilizzare la propria auto, è disponibile un servizio di parcheggio, per esempio su Looking.com trovi solo i migliori parcheggi per l’auto da lasciare in aeroporto.

Come arrivare in città a Milano dall’aeroporto di Malpensa?

Per chi arriva da un volo a Malpensa, anche per chi aveva prenotato su Linate ed è stato rediretto negli ultimi mesi, ci sono molti servizi di navetta. Per chi ha la possibilità di spendere ci sono anche servizi di taxi, più costosi rispetto ai pullman di società legate al Comune.

Se invece siete spesso a Milano, potete lasciare la vostra auto nei parcheggi e poi ritrovarla al vostro ritorno. Con lo spostamento dei voli da Linate ora c’è un’affluenza molto alta di viaggiatori.