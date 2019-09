F1, Schumacher trasferito a Parigi per una cura top-secret

Micheal Schumacher è stato trasportato all’ospedale Georges Pompidou di Parigi, per essere sottoposto ad una cura “top secret”. Questo è quanto rivelano fonti vicine all’ex pilota di Formula 1, che è in cura dal 2013, dopo essere rimasto gravemente ferito durante un’incidente sugli sci.

Secondo quanto emerso, dovrebbero essere praticate delle nuove tecniche con cellule staminali, per ottenere un effetto “anti-infiammatorio” di sistema. Questo trattamento dovrebbe essere eseguito dal medico Philippe Menasché, noto chirurgo cardiaco, famoso nell’ambito della terapia cellulare. Il professore è anche nel Cda dell’ospedale per quanto riguarda il cervello ed il midollo spinale.

Era già stato ricoverato a Parigi

Nella scorsa primavera era già stato in quell’ospedale, come hanno riferito alcune fonti. Menasché non ha voluto chiarire a quale terapia sarà sottoposto, ma secondo alcune informazioni, questa visita era prevista a luglio ed era stata posticipata per motivi di salute, fissando l’appuntamento per il dopo vacanze del chirurgo nei primi di settembre.