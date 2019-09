Giappone, l’acqua radiottiva di Fukushima verrà rilasciata nel Pacifico

L’acqua radioattiva che si è accumulata dopo l’incidente nella centrale nucleare di Fukushima nel marzo 2011, a seguito dello tsunami, verrà sversata nell’Oceano Pacifico. A darne comunicazione è la società Tokyo Electric Power, che aveva in gestione la centrale nucleare.

Il ministro dell’Ambiente giapponese, Yoshiaki Harada, ha fatto intendere e spiegato che questa è l’unica soluzione che si può attuare. È più di un milione di tonnellate l’acqua accumulata dal 2011 che risulta contaminata.

Questo liquido è proveniente dai condotti di raffreddamento dei reattori, ma non c’è più spazio per accumularne altro. L’azienda che ha in gestione la centrale aveva accumulato il liquido radioattivo nelle zone limitrofe, ma ora non c’è più spazio e questa sembra essere l’unica soluzione, visto che non c’è un meccanismo per “ripulire” quell’acqua.