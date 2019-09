Gli Stati Uniti evacuarono una spia dalla Russia che confermava le interferenze di Putin

Gli Stati Uniti nel 2017 sono stati costretti ad evacuare una loro spia a Mosca, dopo che aveva confermato la volontà di Putin di interferire con le elezioni americane, che si erano tenute un anno prima. Per l’intelligence americana la spia era considerata in “pericolo di vita” e per questo fu riportata negli Stati Uniti, ma da quel momento i servizi americani cominciarono a pensare che ci fosse del vero sulle interferenze russe.

La spia avrebbe confermato che Putin chiese ed organizzò le interferenze durante le elezioni americane, compreso l’hackeraggio delle email del Partito Democratico. Secondo la Cnn sarebbe stato Donald Trump a mettere in pericolo la spia russa, con le sue rivelazioni pubbliche.

Secondo quanto emerge la spia era stata addestrata dalla CIA alcuni decenni fa: era un funzionario russo che aveva l’accesso più alto al Cremlino. Non era vicino a Vladimir Putin, ma lo vedeva regolarmente. L’uomo fu evacuato dopo che il presidente Trump aveva messo in circolazione troppe informazioni riguardo un agente CIA infiltrato in Russia e fu Mike Pompeo, l’attuale Segretario di Stato, a preoccuparsi per il dilagare di queste notizie.

Dopo poche settimane dall’evacuazione della spia, Trump e Putin si videro al G20 di Amburgo nel luglio 2017. Inoltre fu inusuale la richiesta di Trump di chiedere le note dell’interprete, che era l’unico testimone.