L’imprenditore Jack Ma lascia Alibaba: patrimonio da 40 miliardi

L’imprenditore cinese Jack Ma ha lasciato la guida di Alibaba dopo vent’anni, con oltre 40 miliardi di dollari guadagnati con il colosso rivale di Amazon. Jack Ma ha lasciato a sorpresa la presidenza di Alibaba, che era stata fondata il 10 settembre 1999. Il suo successore sarà Daniel Zhang, 47 anni, volto non molto popolare in Cina, che prenderà il comando del colosso da 460 miliardi di dollari.

L’ex insegnante di inglese secondo l’agenzia Bloomberg ha accumulato negli anni circa 41 miliardi di dollari, che rende il 55enne cinese il secondo uomo più ricco dell’Asia. Negli anni l’imprenditore cinese è diventato anche il volto popolare dell’industria cinese, nonostante il colosso Alibaba non abbia sfondato in tutto il mondo, restando più attivo sul mercato cinese.

Jack Ma è stato al centro delle polemiche per il suo modello di lavoro, denominato “996”, per via dell’orario di lavoro dalle nove di mattina alle 9 di sera, per sei giorni alla settimana. Una posizione che successivamente ha ritrattato, tirando in ballo l’intelligenza artificiale: “Con l’intelligenza artificiale le persone potranno lavorare quattro ore al giorno per tre giorni a settimana”.