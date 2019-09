Omicidio Diabolik, Fabio Gaudenzi interrogato dai Pm. L’avvocato: “Ha fatto i nomi”

Fabio Gaudenzi ha deciso di parlare con i Pm, a causa della convinzione che le persone che avevano ucciso Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, avrebbero ucciso anche lui. L’interrogatorio è durato cinque ore ed alla fine il legale di Gaudenzi ha confermato che il suo assistito ha fornito i nomi ai magistrati.

L’uomo era stato arrestato il 2 settembre dopo un video in cui si mostrava con delle armi, che ha poi usato nel suo appartamento prima di essere preso dalla Polizia. Gaudenzi aveva dichiarato di conoscere i nomi degli autori e dei mandanti dell’omicidio di Piscitelli, avvenuto nel Parco degli Acquedotti nelle scorse settimane.

Fabio Gaudenzi è considerato il braccio destro di Massimo Carminati, aveva ricevuto una condanna a due anni e otto mesi nell’inchiesta su Mafia Capitale. Il suo legale ha rilasciato delle dichiarazioni alla fine dell’interrogatorio: “Ha fatto i nomi ed i cognomi di chi è coinvolto. Non è un pentito, ma vuole vendicare due amici che sono morti”. Gaudenzi avrebbe dichiarato ai magistrati che nell’omicidio sono coinvolte persone “intoccabili” e che una morte di una persona a Brescia poco tempo fa sarebbe collegata. In quel caso sarebbe stata messa in scena una morte naturale, come riferito da Gaudenzi.