Von der Leyen presenta la lista dei Commissari: Gentiloni agli Affari Economici

Confermata la nomina di Paolo Gentiloni agli Affari Economici, durante il discorso della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha presentato tutti i Commissari. Il ruolo che viene affidato all’ex premier ed attuale presidente del PD è di prestigio: andrà a sostituire Pierre Moscovici e si occuperà di monitorare i bilanci pubblici di tutti i Paesi membri.

Come vice-commissario ci sarà Dombrovskis, volto noto già nella scorsa commissione, che avrà la delega all’Euro. Per Gentiloni sono arrivati commenti positivi da Guenther Oettinger, quasi ex Commissario al Bilancio: “Un ex premier che arriva da un grande Paese ha sempre la competenza per un portafoglio importante”.

🔴 #BREAKING Ursula von der Leyen indica Paolo Gentiloni commissario europeo agli Affari economici

🇮🇹 🇪🇺 — YouTrend (@you_trend) September 10, 2019

Un alleato per la prossima manovra

Avere Paolo Gentiloni agli Affari Economici renderà la vita più facile a Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia che dovrà trovare 35 miliardi di euro per evitare l’aumento dell’Iva e realizzare il taglio del cuneo fiscale (qui i dettagli) come promesso dai partiti e dallo stesso Conte con il discorso alla Camera.