Apple presenta iPhone 11 e punta sullo streaming

Si è tenuto l’atteso Keynote della Apple, con la presentazione ufficiale dell’iPhone 11, molto atteso dai fan e dai critici, che sarà commercializzato in tre versioni, di cui una economica. Inoltre il colosso di Cupertino ha annunciato anche la sua piattaforma streaming per sfidare Netflix e Amazon, con un prezzo concorrenziale e titoli ancora da svelare.

iPhone 11: tre versioni dalle diverse caratteristiche

Come era stato anticipato, tutte e tre le versioni avranno il nuovo processore A13 prodotto dalla Apple. Il prezzo di partenza dell’iPhone 11 è più basso rispetto al passato, 699 dollari, con un display da 6,1 pollici, liquid retina e due fotocamere posteriori, mentre quella anteriore potrà fare i video in slow motion.

Ma la grande attesa era per gli iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max, il “top di gamma” della Apple. Questi due smartphone hanno un display Oled da 5,8 e 6,5 pollici, con tre fotocamere sul posteriore, come era stato rivelato nei mesi scorsi, disposte su un quadrato. Un sensore ultra-grandandolo, un grandangolo ed un tele-obiettivo. Possibile la registrazione di video in 4K con un alto livello di stabilizzazione, presentata come “livello cinematografico”. Questi due modelli avranno un prezzo di listino di 999 e 1099 dollari e saranno ordinabili da venerdì, ma arriveranno il 20 settembre.

Apple Arcade e TV Plus

Oltre all’iPhone è stato presentato anche Apple Arcade, un servizio streaming per i videogiochi, che sarà disponibile dal 19 settembre in 150 paesi ad un prezzo di 4,99 dollari. Ci saranno 100 giochi disponibili nel catalogo, in un progetto simile a quello di Google Stadia e PlayStation Now: permettere agli utenti di giocare via streaming.

Per quanto riguarda film e serie tv, è stato presentato Apple Tv Plus, servizio simile a Netflix, che sarà disponibile dal 1 novembre in 100 paesi, sempre al costo mensile di 4,99 euro. Chi acquista un iPhone avrà un anno gratis di Apple Tv Plus.