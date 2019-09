FIFA 20, la demo disponibile al download su PS4, Xbox One e PC

È uscita l’attesa demo di FIFA 20 su tutte le piattaforme, in previsione del lancio ufficiale del gioco il 27 settembre. La demo era attesa dai videogiocatori per provare il gioco in anteprima, come già accade da alcune settimane per PES 2020.

Questi i link per il download sulle tre piattaforme per il quale è disponibile in forma gratuita:

Il peso del download è di circa 7 GB per tutte le piattaforme. Con la demo sarà possibile giocare con alcune squadre, tra cui il Tottenham, il Borussia Dortmund, il PSG, il Liverpool ed il Real Madrid.

È un modo per scoprire le novità del nuovo FIFA 20, come il gameplay e la grafica, dove PES 2020 sembra al momento in avanti. Inoltre c’è la nuova modalità “VOLTA“, simile al Fifa Street uscito molti anni fa.