Fonti ospedale Parigi: “Schumacher è cosciente”

Nei giorni scorsi l’ex pilota di Formula 1, Michael Schumacher, è stato ricoverato all’ospedale Georges Pompidou, sotto falso nome, per ricevere una terapia a base di cellule staminali. Il pilota era rimasto vittima di un incidente sugli sci nel 2013, che lo aveva costretto a cure costanti.

Secondo quanto riferito da una persona che opera nel reparto dove è tenuto Michael Schumacher, sarebbe pienamente cosciente. “Sì è nel mio reparto, ti assicuro che è cosciente”, avrebbe detto una dottoressa del reparto di cardiologia ad un collega.

Nella giornata di ieri ci sarebbe stata anche la visita di Jean Todt, ex team principal della Ferrari ai tempi di Schumacher, amico di famiglia del pilota tedesco, come lui stesso ha più volte dichiarato. Jean Todt si sarebbe intrattenuto con il pilota per 45 minuti per poi uscire da un ingresso riservato ed evitare i cronisti.