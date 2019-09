Roma, uccise e bruciò l’ex fidanzata: ergastolo per Vincenzo Paduano

L’uomo che uccise e bruciò Sara Di Pietrantonio, Vincenzo Paduano, è stato condannato all’ergastolo. A deciderlo la Corte d’Appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato al secondo grado il processo.

L’omicidio avvenne il 29 maggio del 2016, con Vincenzo Paduano che uccise e poi diede alle fiamme il corpo dell’ex fidanzata. La Cassazione aveva rinviato il processo alla Corte d’Appello perché riteneva il reato di stalking non assorbito in quello dell’omicidio. In totale in primo grado era stato condannato a 30 anni di reclusione.

Alla fine Paduano ha ricevuto una condanna per due reati distinti, uno per l’omicidio pluriaggravato ed uno per il reato di stalking, con la Corte di Appello che ha accolto le richieste della Corte Suprema.

“Sara non me la riporta indietro nessuno, nemmeno dieci ergastoli. Spero che questo dolore possa servire ad altre ragazze che si trovano nella difficoltà di stalking”, queste le parole di Concetta Raccuia, la madre della vittima, che ha rilasciato un commento ai cronisti dopo la sentenza.