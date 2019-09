Usa, Trump licenza il consigliere John Bolton. Lui: “Ho lasciato io”

Donald Trump avrebbe licenziato il consigliere alla Sicurezza Nazionale, John Bolton, specificando su Twitter di avergli chiesto di farsi da parte e che la prossima settimana sarà nominato un successore. Il consigliere però sostiene di essersi dimesso in autonomia.

“Ero fortemente in disaccordo con i suoi consigli – ha detto Trump – l’ho informato che i suoi servizi non erano più necessari”. “Ho offerto io le dimissioni al Presidente”, ha replicato John Bolton.

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019