Convocato alle 15.30 il Consiglio dei Ministri

Oggi alle ore 15.30 è convocato il secondo Consiglio dei Ministri del nuovo Governo Conte, che dovrà affrontare alcuni problemi immediati, come la questione immigrazione, con nuove navi in arrivo dalle acque libiche e con il ministro Lamorgese che dovrà dare una linea chiara al Viminale, con i primi provvedimenti del post-Salvini.

Non ci sarà oggi la definizione di tutti i sottosegretari del Governo, come aveva chiesto Conte nelle ultime ore, per chiudere la pratica delle nomine ed iniziare ad affrontare gli altri problemi. A fine mese bisognerà presentare la bozza della manovra di Bilancio, non mancano molti giorni, nonostante alcuni dettagli, come il taglio del cuneo fiscale, siano già emersi.

Secondo quanto emerge dalle notizie, la parte renziana avrebbe chiesto cinque posti da sottosegretario sui 17-18 che toccherebbero al PD, mentre il M5S ne avrà 22 ma ancora non ha scelto le persone da inserire.