Londra svela l’operazione Yellowhammer: “Paese a rischio Brexit”

Il governo britannico, su pressioni del Parlamento, ha pubblicato un report sullo scenario di una Brexit senza accordo, con grossi problemi per i cittadini e per l’economia. In sostanza aziende e cittadini non sarebbero pronti ad una Brexit senza accordo e questo è a conoscenza del premier Boris Johnson, il quale però continua a sostenere che il “No Deal è sul tavolo”.

I camion sulla Manica potrebbero dimezzarsi dal giorno dopo la Brexit, con notevoli problemi sulle scorte di cibo e forniture. Il documento è datato 2 agosto, ma non era stato pubblicato fino alla richiesta esplicita del Parlamento.

È stata denominata “Operazione Yellowhammer” ed i media britannici hanno spiegato come il Governo si aspetti un immediato aumento dei prezzi dei generi alimentari e del carburante, con una bassa fornitura di farmaci e possibili tensioni fra cittadini.

Ora il Parlamento è chiuso fino al 15 ottobre, come stabilito da Boris Johnson, mentre il Consiglio europeo si terrà il 17-18 ottobre.