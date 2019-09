Migliaia di bambini non vaccinati in Italia: 17mila in Lombardia

Migliaia di bambini italiani non sono vaccinati e rischiano di non poter entrare negli asili per il nuovo anno scolastico. La Lombardia è una della regioni con i tassi più alti di copertura vaccinali, ma ci sono comunque 17mila bambini sotto i sei anni che sono a rischio partecipazione scolastica.

La legge Lorenzin, varata nel 2017, rende obbligatoria la vaccina dei ragazzi sotto i 16 anni per 10 tipi di vaccini, in caso contrario non potranno accedere alle scuole. Secondo le stime uscite in questi giorni, in Friuli sono 3mila casi, in Veneto 7mila casi.

In Lombardia ci sarebbero 15.475 i non vaccinati per l’esavalente sotto i sei anni, mentre i non vaccinati per la trivalente sono 17.237, perché chi non fa la prima non fa nemmeno la seconda. In Piemonte l’immunizzazione supera il 95% ed è in miglioramento rispetto al 2018, quando c’erano 8mila casi di bambini non vaccinati.