L’ex premier Romano Prodi ha approvato la nomina di Gentiloni a Commissario degli Affari Economici, un’importante carica che andrà a sostituire Pierre Moscovici, uno dei Commissari dell’attuale Commissione.

Prodi è stato premier in Italia diverse volte ed anche a capo della Commissione Europea, ed ha definito Paolo Gentiloni come un “pezzo da novanta”, un’investitura importante per Gentiloni, che a margine del convegno per i 150 anni dell’Aie riceve un endorsement da una persona influente nel mondo PD.

“Mi aspetto decisioni che riportino l’Europa al centro della politica, mi sembra che siano tutte persone di alto livello”, queste le parole di Romano Prodi, che su Gentiloni ha aggiunto: “Non dobbiamo chiedere leggi speciali per l’Italia, avremo una persona che farà vedere la compatibilità dei nostri comportamenti con le regole dell’UE”.