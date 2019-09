È morto lo storico fotografo di Piazza Tienanmen, Charlie Cole

Charlie Cole, fotografo delle proteste degli studenti del 5 giugno 1989 a Piazza Tienanmen, è morto in Indonesia all’età di 64 anni. Cole fu uno dei quattro fotografi che riuscirono ad immortalare il famoso “Tank Man”, lo studente che si mise davanti al carro armato in maniera pacifica per cercarne di fermare l’avanzata in maniera simbolica.

È una delle immagini storiche del 1989 e delle rivoluzioni contro il regime di Pechino che portarono alla morte di decine di migliaia di civili. Un uomo di cui ancora oggi non si conosce l’identità.

Secondo quanto è stato raccontato negli anni successivi, il fotografo realizzò lo scatto con un teleobiettivo dal balcone di un hotel di Pechino. Cole vinse, grazie a quella foto, il premio World Press Photo nel 1990. Charlie Cole era nato nel 1955 in Texas, mentre aveva passato gli ultimi anni a Bali, in Indonesia.