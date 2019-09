Google paga alla Francia un miliardo di multa

Google è stata multata in Francia per quasi un miliardo di euro, 965 milioni di euro da versare al fisco francese, con 500 milioni per presunta frode fiscale e 465 per tasse arretrate.

L’azienda americana operante sui motori di ricerca e non solo si è accordata con il fisco francese per il pagamento di 965 milioni di euro e chiudere due pratiche che erano state aperte alcuni anni fa. “Abbiamo chiuso le controversie legate al fisco che avevamo con la Francia da molti anni”, questa la nota di Google, rilasciata dopo l’udienza in tribunale.

Secondo quanto riportato, Google avrebbe trovato l’accordo sulla base di 500 milioni per chiudere l’inchiesta penale sulla frode fiscale, mentre con un altro accordo ha accettato di pagare 465 milioni di euro di tasse arretrate. L’accordo è stato portato avanti con Bercy, il ministro delle Finanze della Francia. “Una buona notizia per le finanze pubbliche e l’equità fiscale”, questi i commenti dei ministri francesi della Giustizia e dei Conti Pubblici. L’inchiesta era stata avviata nel 2015.