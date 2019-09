Incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini: “Opposizione comune ed efficace”

Il centrodestra comincia a dare parvenze di unità, con l’incontro odierno tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, dopo alcuni giorni di polemiche sul modo in cui fare opposizione al Governo Conte, con la Lega in piazza insieme a Fratelli d’Italia e Forza Italia che non ha voluto partecipare.

Due ore di incontro a via Rovani a Milano, nell’abitazione milanese di Berlusconi. Il leader della Lega è entrato in villa in auto senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti, mentre alcune fonti da Forza Italia hanno fatto trapelare ottimismo sui rapporti tra i due.

“Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno avuto un cordiale incontro. Hanno concordato di fare fronte comune per una efficace opposizione al nuovo Governo”, questo quanto fatto sapere da fonti vicine a Berlusconi. Lo stesso leader di Forza Italia ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l’incontro: “Piena sintonia. Abbiamo parlato un po’ di tutto, è andato tutto bene”.

Lega e Forza Italia saranno alleate in Umbria ed Emilia Romagna, questo è quanto emerge dall’incontro odierno. A questa alleanza è presumibile ipotizzare che si unirà anche Fratelli d’Italia, mentre non è chiaro se “Cambiamo!”, il nuovo partito di Giovanni Toti, si unirà e parteciperà alle regionali.