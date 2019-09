Nomine sottosegretari, oggi nuovo Consiglio dei Ministri alle 9.30

Si accelera per le nomine dei sottosegretari, con un Consiglio dei Ministri convocato alle ore 9.30, che dovrebbe mettere fine alle discussioni e nominare tutti i ruoli rimasti vacanti. Nella notte le trattative sono andate avanti, con il M5S che ha più problemi ad accontentare tutti, mentre il PD sembra abbia già pronta la lista, con all’interno cinque esponenti renziani.

Uno dei ruolo più contesi è quello del viceministro dell’Economia, in lizza c’è Laura Castelli, già al ministero economico con il precedente Governo, e Stefano Buffagni. Per Gualtieri andrebbe solo un posto come sottosegretario, che dovrebbe andare ad Antonio Misiani.

Per quanto riguarda l’editoria, ci sono vari dem in lizza, tra cui Andrea Martella e Walter Verini, mentre dal M5S spunta il nome di Emilio Carelli, già direttore di Sky TG 24. Al ministero dello Sviluppo economico il PD ha fatto il nome di Antonello Giacomelli, con delega alle Telecomunicazioni, in questa posizione si ha potere decisionale sui gestori telefonici.

Alcuni esclusi, come Barbara Lezzi ed Elisabetta Trenta, potrebbero rientrare nel ministero del Sud ed in quello dell’Interno.