Roma, al buio la fermata metro della stazione Termini

Nuovi disagi nella metropolitana di Roma, che questa mattina hanno colpito la fermata più importante della città, quella della stazione Termini, dove si incrociano le due linee e luogo di collegamento con treni ed aeroporti.

Questa mattina i viaggiatori si sono ritrovati al buio, costretti a farsi luce con gli smartphone, per un ancora non precisato problema al sistema di illuminazione. Sia le banchine dei treni che le scale mobili sono rimaste al buio, nello stupore generale. Atac ha specificato che si è trattato di un problema all’illuminazione della stazione.

Come comunicato da Atac, la stazione metro è regolamente aperta e le scale mobili sono funzionanti. I viaggiatori hanno documentato sui social l’accaduto, in uno degli orari più affollato per quanto riguarda gli spostamenti in metro.