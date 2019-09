Terzo dibattito Usa, tutti contro Trump. Attaccato Biden, che ne esce bene

Si è tenuto il terzo dibattito dei democratici in vista delle primarie per le presidenziali del 2020, con tutti i candidati uniti contro Donald Trump, considerato “pericoloso” ed il “peggior presidente della storia americana”. Il dibattito si è tenuto in Texas alla Southern University di Houston, con Joe Biden che è stato il più attaccato dagli altri candidati.

Durante il dibattito sono uscite le due visioni dei democratici, una più moderata ed una più liberal, con nessuna nota da segnalare e nessuno scontro significativo, come era stato nel primo dibattito tra Biden e Harris.

Su Biden sono arrivati gli attacchi di Bernie Sanders sulla guerra in Iraq e di Elizabeth Warren sull’Obamacare. Durante il dibattito è stato citato spesso Barack Obama, con elogi da tutti i candidati, tanto che viene considerato da molti il vincitore morale della discussione, pur in maniera indiretta. Warren e Sanders propongono il Medicare for all per tutti gli Over 65, ma Biden risponde chiedendo chi pagherà il conto, proponendo invece l’estensione dell’Obamacare.