Assegnato un porto alla Ocean Viking

È stato assegnato un porto alla nave Ocean Viking, dell’Ong SOS Mediterranée, dopo l’accordo raggiunto con i paesi europei, tra cui Francia e Germania, che hanno dichiarato che prenderanno il 25% dei migranti sbarcati. Si risolve dunque una crisi iniziata alcuni giorni fa, con la nave al largo di Lampedusa, dopo che Malta aveva negato l’accesso ai suoi porti.

In queste ore si sta decidendo se effettuare direttamente il trasbordo sulle navi della Guardia Costiera, oppure se far entrare la nave Ocean Viking in maniera autonoma. La nave si sta dirigendo verso Lampedusa, dopo aver ricevuto la comunicazione del porto sicuro.

Nei giorni scorsi la Ocean Viking aveva soccorso 82 persone, che sono attualmente sulla nave in attesa dello sbarco. La situazione è resa difficile anche dagli attacchi delle opposizioni, in primis da Matteo Salvini, che non mancherà di far notare come siano “ripartiti” gli sbarchi. Nelle prossime ore sono attese dichiarazioni sia da parte del Governo Conte, sia dalle opposizioni.