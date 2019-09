Bologna, all’alt dei carabinieri fugge con l’Apecar: tasso alcol 5 volte sopra limite

Un uomo di 66 anni ha tentato la fuga da un posto di blocco in Apecar, a Castel d’Aiano, in provincia di Bologna. I carabinieri avevano ricevuto la segnalazione di un veicolo che si muoveva a zig zag nella corsia stradale. Quando i militari hanno intimato l’alt all’uomo, l’Apecar ha accelerato tentando la fuga.

Dopo circa un chilometro di inseguimento, l’uomo si è fermato, finendo a terra appena sceso dal veicolo. Il test alcolemico che è stato effettuato dai carabinieri mostrava un superamento del limite di cinque volte la soglia (2,7 grammi per litro). L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Secondo quanto riportato dai carabinieri, l’uomo era in uno stato alterato, non si reggeva in piedi e cadeva più volte a terra. Anche effettuare il test alcolemico è risultato complicato, con i militari che hanno optato per il trasporto in ospedale, dove le analisi del sangue hanno evidenziato il superamento dei limiti.