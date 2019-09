Catania, prende a schiaffi un disabile e mette il video su Facebook

Grave episodio di violenza privata a Catania, dove un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per aver schiaffeggiato un minorenne disabile ed aver messo poi il video su Facebook. L’accusa verso il giovane è di percosse verso disabile, mentre nel video si sentono altre persone ridere, che però non sono indagate dalla Polizia che ha aperto l’inchiesta.

Il ragazzo è stato convocato in Questura alla presenza dei genitori, ha confermato l’accaduto, ma cercando di sminuirlo, parlando di uno “scherzo”. Ora indaga la Procura dei minorenni di Catania, per capire come procedere nei confronti del ragazzo di 15 anni.

Secondo quanto riferito dalla Polizia postale, il filmato non sarebbe più online, chi lo aveva pubblicato lo ha poi tolto. Sono in corso delle indagini per capire chi ha girato il video e su chi poi lo ha pubblicato sui social network.