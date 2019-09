Conte alla sua prima uscita ufficiale a Bari: “Escludo la patrimoniale con questo governo”

Il premier Giuseppe Conte ha in programma oggi la prima uscita ufficiale a Bari, per la Fiera del Levante, ma ha già rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo Governo giallo-rosso. Conte ha escluso la possibilità di inserire una patrimoniale, come le opposizioni avevano ipotizzato potesse fare il nuovo esecutivo.

“Con il mio governo non ci sarà mai una patrimoniale, è fuori dalla discussione”, queste le parole di Conte in merito ad eventuali nuove tasse per evitare l’aumento dell’Iva nel 2020. “Stiamo lavorando per ridurre il carico di tasse ai lavoratori e sterilizzare le clausole di salvaguardia sull’Iva”, ha anticipato il premier italiano su alcuni temi della prossima manovra economica.

Mediazione tra PD e M5S

Sui rapporti tra i due alleati di governo, PD e M5S, Conte ha posto l’attenzione sul “team building” e sull’obiettivo di evitare “personalismi e protagonismi” per fare squadra. Il premier non ha commentato l’ipotesi di alleanze tra i due partiti alle prossime elezioni regionali: “Non entro nel merito di decisioni politiche che riguardano due forze politiche che hanno dato faticosamente il via a questa esperienza di governo. Credo abbiano dimostrato di compiere le migliori scelte per il Paese”.