Fiorentina-Juventus 0-0, i Viola sprecano molte occasioni. Tre infortuni per la Juve

Un pareggio che va stretto alla Fiorentina quello andato in scena al Franchi contro la Juventus, dopo molte occasioni per vincere la partita nel giorno dell’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. La Juventus gioca male e perde tre giocatori per infortunio.

La Fiorentina gioca un’ottima partita, con le sorprese Gaetano Castrovilli e l’esordio di Frank Ribery, rischiando di portare a casa anche la vittoria. La Juventus allunga in classifica con un pareggio fuori casa, ma rischia di essere scavalcata dall’Inter in testa: sarebbe la prima volta dal marzo 2018.

Tra quattro giorni la squadra di Sarri dovrà giocare contro l’Atletico Madrid e la condizione fisica preoccupa i tifosi. Per la Fiorentina il primo punto stagionale, riesce ad evitare la terza sconfitta di fila all’esordio. Una delle occasioni migliori capita sui piedi di Dalbert, lanciato da Ribery in una delle più belle azioni della gara.

Tre infortunati per la Juventus

Una nota negativa della giornata per la Juventus riguarda la tenuta fisica, con tre giocatori usciti per infortunio, tutti per motivi muscolari: Pjanic, Douglas Costa e Danilo. Una delle possibili cause potrebbe essere l’alta temperatura, con oltre 30 gradi alle ore 15 a Firenze.