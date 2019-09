Premier League, il Manchester City perde contro la neopromossa Norwich

Il Manchester City di Guardiola ha perso punti, contro il Norwich, nei confronti del Liverpool, vincente questo pomeriggio contro il Newcastle ed a punteggio pieno in classifica. Finisce 3-2 per la squadra neopromossa che batte a sorpresa la squadra di Guardiola.

Una sconfitta che nessuno si aspettava, nonostante le defezioni della vigilia, con l’infortunio a Laporte, che rimarrà fuori rosa per sei mesi a causa della rottura del legamento del ginocchio.

Il Norwich nel primo tempo va in vantaggio di due gol, il secondo in contropiede con Cantwell, rischiando anche di fare il terzo gol su un rigore che poteva essere concesso dall’arbitro per un fallo di mano di Stones. Il City ha accorciato le distanze alla fine del primo tempo con Aguero, che ha sfruttato un cross a due minuti dal termine per segnare di testa.

Nella ripresa parte meglio la squadra di casa, andando vicina al 3-1 dopo pochi minuti e riuscendo a segnare nell’azione seguente con Pukki, grazie ad una disattenzione di Otamendi.

Pep Guardiola ha provato a cambiare la squadra nel secondo tempo, inserendo Gabriel Jesus, Mahrez e De Bruyne, tutti a riposo per la Champions, con il gol del 3-2 arrivato a pochi minuti dalla fine e che ha ravvivato il finale, con quattro minuti di recupero che non sono però bastati al Manchester City per pareggiare la partita.