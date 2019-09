Hong Kong, nuove proteste davanti al consolato britannico

Quindicesima settimana di proteste ad Hong Kong, con decine di migliaia di manifestanti che hanno sfidato il divieto della polizia e sono scesi in piazza, molti vestiti di nero, verso la zona delle sedi governative ed istituzionali. Il corteo è partito dall’area commerciale Causeway Bay ed ha iniziato a marciare bloccando diverse strade, come accade da molte settimane.

Le principali strade del centro sono state chiuse ed i centri commerciali hanno chiuso in anticipo, per evitare eventuali danni provocati dal corteo. La polizia si è opposta al corteo, lanciando lacrimogeni ed utilizzando i cannoni ad acqua verso i manifestanti che lanciavano bottiglie molotov.

Gli attivisti sono arrivati fino al consolato britannico, per chiedere a Londra di proteggere i cittadini del suo antico insediamento, con la denuncia della mancanza di libertà e diritti. Molte persone hanno cantato l’inno britannico, esponendo la bandiera del Regno Unito e quella dell’ex colonia. Uno strano caso in cui i cittadini preferivano la situazione coloniale rispetto a quella attuale, nonostante le rassicurazioni della governatrice Carrie Lam, intenzionata, però, a non dimettersi, come richiesto dai manifestanti.