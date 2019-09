Inter-Udinese 1-0, Sensi regala la vetta della classifica ai nerazzurri

L’Inter è da sola al comando della classifica. Non accadeva da marzo 2018 che una squadra diversa dalla Juventus potesse vantare la vetta della classifica di Serie A. Dopo il pareggio dei bianconeri al Franchi, la squadra di Antonio Conte ha approfittato del passo falso vincendo in casa contro l’Udinese, con un gol di testa di Sensi.

Un’altra gara decisa dall’ex Sassuolo, che si sta prendendo il centrocampo dell’Inter, dopo il gol all’esordio contro il Lecce e dopo essersi procurato il rigore contro il Cagliari nell’ultima giornata. I nerazzurri hanno faticato contro l’Udinese, che ha giocato una buona gara per mezz’ora, fino all’espulsione di De Paul, per una manata contro Candreva.

Esordio in difesa per Godin, autore anche dell’assist per il gol di Sensi, con un cross dalla trequarti al 43esimo che è stato sfruttato al meglio dal centrocampista italiano. All’inizio del secondo tempo l’azione migliore per l’Udinese, con Lasagna da solo davanti ad Handanovic al 55esimo, che però non è riuscito a segnare il gol del pareggio, ostacolato dal portiere nerazzurro. A quel punto è l’Inter ad essere andata più vicina al gol del raddoppio, con una buona prova del portiere Musso, che ha evitato il doppio svantaggio, tenendo in gara la sua squadra.