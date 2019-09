Israele al voto martedì, testa a testa tra Netanyahu e Gantz

Israele tornerà al voto martedì 17 settembre, con il testa a testa nei sondaggi tra Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, ma con nessuna delle due coalizioni che ha la maggioranza utile per un nuovo esecutivo. Sarà un voto importante per le opposizioni, che potranno sfruttare l’onda positiva delle elezioni di qualche mese fa, che avevano portato Gantz vicino al partito di Netanyahu.

Con i due partiti praticamente alla stessa percentuale, per la creazione della maggioranza potrebbe essere decisivo il partito nazionalista di Avigdor Lieberman. Un’alleanza potrebbe essere la soluzione che consentirebbe la nascita del nuovo governo.

Le proiezioni dei seggi basate sui sondaggi

Secondo quanto rilevato dai sondaggi, il partito Likud di Netanyahu e quello di Gantz avrebbero entrambi 32 seggi, mentre cambiano gli scenari se si considerano le coalizioni: 58 seggi per il centrodestra e 53 seggi per il centrosinistra. Il problema riguarda la maggioranza assoluta, sono infatti necessari 61 seggi su 120 per avere la governabilità.

Per questo saranno decisivi i seggi che prenderà il partito di Lieberman, accreditato dai sondaggi con 8 seggi, i quali basterebbero sia al centrodestra, sia al centrosinistra, per ottenere una maggioranza assoluta.

Approvazione per l’avamposto di Mevoot Yericho

A due giorni dalle elezioni il premier in carica, Benjamin Netanyahu ha dato disposizioni per il nuovo avamposto di Mevoot Yericho, in Cisgiordania. Questa mossa potrebbe essere stata effettuata anche per motivi elettorali, visto che sarà resa effettiva solo dopo la formazione di un nuovo governo.