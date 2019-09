MotoGP, vince Marquez davanti a Quartararo. Rossi finisce quarto

Dopo una gara in testa per Fabio Quartararo, c’è la beffa nel finale con il sorpasso di Marc Marquez all’ultimo giro. Terzo Maverick Vinales, partito dalla pole position, mentre Rossi è finito in quarta posizione dopo una lotta con Franco Morbidelli.

Non troppe emozioni durante la gara, con Quartararo e Marquez che sono andati via in fuga insieme, distanziando Vinales di due secondi e lasciandolo fuori dalla partita per la vittoria. Marquez ha studiato Quartararo per tutta la gara, facendo un ultimo giro impeccabile, con un sorpasso in staccata che lo fa allungare in classifica.

Soddisfatto il team di Quartararo, che ha spiegato come aveva qualcosa in più nel secondo settore, dove però è difficile sorpassare. Sesto Andrea Dovizioso, in una pista che non si adattava bene alla Ducati, mai vicino ai primi e con l’obiettivo solo di portare dei punti a casa.