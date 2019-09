Novità pensioni oggi: sindacati e Damiano (PD) difendono Quota 100

Arrivano le prime difese per le pensioni Quota 100 dal Partito Democratico, dopo alcune settimane di dichiarazioni dubbiose sulla misura, per i suoi costi elevati, come aveva mostrato uno studio del Sole 24 Ore, stimati in 45 miliardi fino al 2028. A difendere Quota 100 è Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro per il PD, che ritiene la misura necessaria per il paese. Si uniscono a questa considerazione anche i sindacati, specialmente la Cisl, molto attiva nell’ultimo periodo su Quota 100.

Damiano: “Alzare l’età pensionabile a 63 anni”

Una delle proposte dell’esponente PD, che si è speso negli ultimi anni per una riforma del sistema pensionistico ed esperto di previdenza, è quella di alzare la soglia per la pensione a 63 anni.

“Innanzitutto non è una ‘quota’, perché la finestra dei 38 anni di contributi è fissa”, ha spiegato Cesare Damiano, che ha anche criticato alcune dichiarazioni del precedente Governo, sulla sostituzione del lavoro: “La premessa di tre lavoratori per un’uscita è fasulla, non è successo ed anche nel pubblico è tutto in alto mare”. Poi ha posto il problema delle persone licenziate a 58/60 anni, che non rientrano nella riforma.

“La cancellazione di Quota 100 sarebbe un errore”

Sulla possibile cancellazione della riforma è stato chiaro Cesare Damiano, in linea col pensiero dei sindacati: “Quota 100 ha aiutato a risolvere alcune storture della Legge Fornero, anche se è stata sbandierata come il superamento della precedente riforma. Con l’Ape Social avevamo già noi introdotto importanti correttivi alla riforma Fornero. La soluzione per me è quella di tenere Quota 100 fino alla fine del triennio“.

Queste parole sono sulla stessa linea di quelle pronunciate dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che nei giorni scorsi aveva garantito che nella prossima manovra di bilancio non si sarebbero toccati Reddito di cittadinanza e Quota 100.