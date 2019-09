Sondaggi politici oggi: si riprende la Lega, M5S vicino al 15%

Gli ultimi sondaggi politici di oggi 15 settembre realizzati da Winpoll per il Sole 24 Ore fanno emergere una leggera ripresa della Lega, dopo il calo del mese scorso. Perdono consensi, invece, sia il M5S che il PD, nelle settimane della formazione del nuovo Governo giallo-rosso.

Sono stati giorni molto intensi, dalla crisi di governo di metà agosto fino ad arrivare alla nomina del Governo e dei suoi ministri, a cui si è assistito tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. In queste ultime due settimane ci sarebbe stato un ulteriore spostamento di consensi nelle intenzioni di voto. Altri sondaggi elettorali usciti in queste ore hanno mostrato come la Lega abbia stabilizzato i propri consensi, rispetto alla perdita di agosto.

La Lega si rialza, calo del Movimento 5 Stelle

La Lega guadagna qualche decimale ed arriva al 34%, mentre il M5S si avvicina al 15%. Il Partito Democratico perde quasi un punto, passando dal 24% al 23,3%. Nelle retrovie guadagna Fratelli d’Italia, che si avvicina ai suoi massimi storici all’8,9%.

Sondaggi politici oggi 15 settembre

15 SETT 25 AGO DIFF Lega 34 33,7 +0,3 PD 23,3 24,0 -0,7 M5S 15,5 16,6 -1,1 Fratelli d'Italia 8,9 8,3 +0,6 Forza Italia 6,8 6,6 +0,2 Più Europa 2,4 3,2 -0,6 La Sinistra 3,1 2,4 +0,7 Verdi 2,0 1,4 +0,6 Indecisi 30 32 -2

Perde qualche consenso Più Europa, che passa sotto la soglia del 3%, mentre guadagna La Sinistra rispetto al 25 agosto, arrivando al 3,1%. Gli indecisi sono in calo, al 30%.

I temi che dovrà trattare il Governo

Per gli elettori italiani il nuovo Governo Conte come prima cosa dovrà trattare il tema della crescita economica, con il 35% dei consensi. Seguono il tema della tasse (17%), dell’immigrazione (14%) e della disoccupazione (13%). Più indietro le pensioni (6%) ed il cambiamento climatico (6%).

Gradimento Governo PD-M5S

Il gradimento verso il Governo PD-M5S non è del tutto negativo, grazie anche all’enorme consenso che arriva, anche un po’ a sorpresa, dagli elettori dei due partiti, che sembrano molto convinti di questo nuovo esecutivo, dato confermato anche da altri sondaggi politici sul gradimento.

Di opinione opposta gli elettori della Lega e di Fratelli d’Italia, contrari al Governo per quasi il 90%. Gli elettori del PD sono quelli più convinti dal nuovo esecutivo: solo il 6% è contrario, un dato rilevante, se si considera che un mese fa molti sondaggi politici mostravano come l’elettorato del Partito Democratico non voleva allearsi con il M5S per il 90%. Giudizio simile degli elettori del Movimento 5 Stelle, contrari al nuovo esecutivo solo per il 12%.