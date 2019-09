Tunisia, giornata di elezioni per il nuovo presidente

Oggi i seggi saranno aperti in Tunisia, per decidere il successore di Essebsi, con quasi 8 milioni di cittadini chiamati alle urne. Le elezioni si terranno fino alle 18 ora locale, quando in Italia saranno le 19, per eleggere il secondo presidente della Repubblica, dopo la morte di Mohamed Beji Caid Essebsi lo scorso 25 luglio.

I cittadini tunisini potranno scegliere tra 24 candidati, con un sistema elettorale che premierà chi supererà il 50% delle preferenze. In caso contrario, si procederà con un secondo turno tra i due migliori, con le elezioni che potrebbero tenersi il 13 ottobre. Un sistema doppio turno molto simile a quello francese, ma anche all’Italicum che era stato proposto in Italia alcuni anni fa con la riforma costituzionale.

Oltre 70.000 agenti della polizia presidieranno i luoghi dove si terrà il voto, per garantire sicurezza ed integrità. Ci saranno anche ispettori da tutto il mondo, compresa l’Europa: oltre mille persone controlleranno lo svolgimento delle elezioni in Tunisia. Consentito anche il voto dall’estero.

Rischio di affluenza bassa, come era già accaduto nelle grandi città durante le ultime elezioni. Uno dei favoriti è il proprietario di Nessma TV, che si trova attualmente in carcere per riciclaggio ed evasione fiscale, che sarà sfidato dalla candidata Abir Moussi, del partito “Free Destourian Party”. Verso circa le 20 ora locale arriveranno i primi exit poll, mentre per i risultati occorrerà attendere almeno 48 ore.