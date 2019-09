Champions al via, guida ai gironi e le favorite. Le speranze delle italiane

Domani inizierà la nuova stagione della Champions, qui i gironi completi, la competizione calcistica più amata dai tifosi, oltre che più popolare. Le più forti squadre al mondo si contenderanno il titolo che detiene il Liverpool, che lo scorso anno ha ottenuto in modo rocambolesco sconfiggendo il Barcellona in semifinale e i rivali nazionali del Tottenham in finale.

Quest’anno gli equilibri sembrano cambiati, con il Real Madrid che sembra indietro ed il Barcellona che ancora non ha ingranato, con il pericolo infortuni per Lionel Messi, fuori dal campo da oramai un mese. Il Manchester City è dato come favorito, ma pochi giorni fa ha subito la prima sconfitta stagionale contro la neopromossa Norwich in Premier League.

Il ruolo e le speranze delle squadre italiane

La Juventus ha fatto la campagna acquisti pensando alla Champions, con la conferma di Ronaldo e gli arrivi importanti di De Ligt e Rabiot. L’obiettivo rimane la Coppa europea, inseguita da molti anni. Napoli ed Inter puntano a far bene e superare i gironi, con l’Inter che ha avuto poca fortuna nei sorteggi e dovrà affrontare un girone con Barcellona e Borussia Dortmund. Bisognerà vedere se Antonio Conte, che non ha mai dato il suo meglio negli impegni europei, riuscirà a far convivere la fatica per il campionato con quella europea, che sicuramente porterà via molte forze in vista della sfida interna con la Juventus per il titolo, al quale sembra ambire quest’anno. Il Napoli ritrova il Liverpool, ma è stata fortunata con le altre due fasce, ricevendo due squadre battibili come Salisburgo e Genk. Ancelotti punta a superare il girone e poi alla fortuna del sorteggio per gli ottavi di finale, che potrebbero proiettare la squadra verso i quarti. L’Atalanta di Gasperini punta a godersi la sfida europea, che la vede protagonista per la prima volta e con un girone non impossibile, se si toglie il Manchester City.

Le squadre inglesi puntano al bis

Liverpool e Manchester City puntano ad arrivare nelle fasi finali della competizione, con Guardiola che dopo due titoli consecutivi in Premier League vorrebbe portare a casa il trofeo europeo che manca dai tempi del Barcellona. Il Tottenham cercherà di confermarsi dopo l’ottima annata precedente, con un girone non impossibile togliendo la prima fascia, capitata al Bayern Monaco.

Real Madrid già fuori dai giochi?

Secondo le quote dei bookmakers il Real Madrid non è la squadra favorita alla vittoria della Champions, dopo un precampionato difficile ed una Liga incerta, non viene messa tra le squadre che possono concorrere alla Coppa. Situazione diversa per il Barcellona, che ha speso molto per De Jong e blindare il centrocampo, ma molto dipenderà dalla condizione di Messi, che ha avuto una ricaduta muscolare nelle ultime settimane.