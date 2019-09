Governo, oggi il giuramento dei viceministri e sottoministri

Oggi si chiuderà la formazione del Governo Conte, con il giuramento alle ore 10.30 dei sottosegretari e viceministri nominati la scorsa settimana, qui la lista completa, con il Movimento 5 Stelle che ha avuto 21 ruoli, il PD 18, Leu 2 ed uno per Maie.

La nomina dei sottosegretari e dei viceministri ha portato, però, polemiche all’interno del PD, con i renziani che si sono lamentati per l’assenza di toscani, accusando il segretario di aver voluto colpire Renzi.

Con il giuramento si chiude la formazione del nuovo esecutivo, che ora dovrà iniziare ad affrontare i problemi in sospeso, su tutti la manovra economica, con la pubblicazione della bozza da presentare entro fine mese e nella quale si capirà la direzione presa dal Governo e dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Il Nadef dovrà contenere le coperture per non far aumentare l’Iva, visto che nell’ultimo Def di aprile non era stata definita alcuna copertura.

Poi c’è il dossier su Autostrade, dopo i nuovi scandali sui viadotti, con il PD che sembra più convinto a seguire il M5S sulla revoca della concessioni, visto che dopo gli ultimi arresti sarà più difficile difendere quella concessione.