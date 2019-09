Palermo, spari in strada: tre feriti trasportati in ospedale

Una sparatoria in strada a Palermo in pieno giorno, nella zona dei Danisinni, in via Regina Bianca. Una coppia ed il padre del ragazzo sono stati feriti da colpi di arma da fuoco e sono stati trasportati all’ospedale Civico. Secondo quanto riferito dai medici dell’ospedale, non sarebbero in pericolo di vita.

I carabinieri hanno iniziato le indagini, per capire la dinamica dell’aggressione e se la coppia fosse vittima di un agguato o se le circostanze sono state fortuite. Sul luogo degli spari sono intervenuti anche i soccorsi del 118, con il ragazzo che è stato colpito alla coscia, la ragazza ad un braccio ed il padre del ragazzo di striscio. In totale sono stati sparati sei colpi.

Alcuni testimoni: “Già ieri sera si sentiva litigare”

Dei residenti della zona hanno riferito che in quella via c’erano già state delle liti nella serata di ieri, non è chiaro però se si tratta delle stesse persone rimaste ferite. Nella zona degli spari è stata ritrovata una Fiat 500 Abarth, abbandonata forse dagli autori degli spari, i carabinieri stanno effettuando rilievi per capire se è possibile collegarla alle persone che hanno sparato.